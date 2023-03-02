شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات النصر مع ميسي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الأخيرة، حول دخول مسئولو نادى النصر السعودي في مفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

موقف النصر من مفاوضات ميسي

وكشفت تقارير صحفية سعودية على أن إدارة نادي النصر، قد تدخل في مفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقترب عقد ميسي من الانتهاء مع الفريق الباريسي، حيث تلقى الأسطورة الأرجنتينية، عرضين من ناديي الهلال والاتحاد؛ لضمه إلى صفوفهما، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت بعض التقارير على أنه قد تم إقحام اسم نادي النصر، في صفقة ليونيل ميسي، للجمع بينه والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى صفوف العالمي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023".

وأثار المراسل الرياضي خالد العرافة، المُقرب من مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الجدل في الساعات الأخيرة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اسم ميسي، مع إرفاق "إيموجي العيون" معه، والذي يشير إلى أن شيئًا ما يحدث.

وقام المراسل الرياضي المُقرب من آل معمر، بعدها مباشرة، بحذف التغريدة المثيرة للجدل من صفحته، وسط استغراب كبير من متابعيه، حيث توقع البعض أن يكون حذف التغريدة، بتعليمات من مسؤولي نادي النصر، للحفاظ على سرية محاولات التعاقد مع ميسي، والجمع بينه ورونالدو، في فريقٍ واحد، بما يشبه المعجزة الكروية.

والجدير بالذكر أن خالد العرافة، سافر مع بعثة النصر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، والتي حسمت التعاقد كريستيانو رونالدو، كما كان أول من أعلن عن إتمام الصفقة رسميًا، قبل المركز الإعلامي للنادي.