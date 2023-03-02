السعودية اليوم / الدكتور العويشق يشارك في اجتماع دعم جهود الوساطة في المنظمات الدولية والإقليمية في بروكسل



بروكسل 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

شارك الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، في اجتماع دعم جهود الوساطة في المنظمات الدولية والإقليمية، يومي الأربعاء والخميس 1 - 2 مارس 2023م، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأوضح الأمين المساعد خلال الاجتماع, دور مجلس التعاون في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية وتقديم الدعم لجهود الوساطة والحوار الوطني في مناطق النزاع، بهدف تخفيف حدة الصراعات والتوصل إلى حلول سياسية ونبذ استخدام القوة لحل الخلافات ودعم جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا الدكتور العويشق إلى المزيد من التنسيق والشراكة بين المنظمات الإقليمية والدولية بهدف زيادة فعاليتها وتأثيرها.

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12:46ت م

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