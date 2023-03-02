السعودية اليوم / اللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ(101)



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

عقدت اللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ(101)، خلال الفترة من 28 فبراير - 2 مارس 2023م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة سلطنة عمان وبحضور وفود دول مجلس التعاون وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات، أبرزها مشروع الموازنة التقديرية لمشاركة مجلس التعاون في معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023، كما جرى استعراض العديد من الملفات المالية والإدارية المدرجة على جدول أعمالها.

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10:51ت م

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