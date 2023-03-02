السعودية اليوم / شؤون الحرمين والهيئة السعودية للمهندسين يوقعان مذكرة لتعزيز التحول الرقمي في إدارة المشاريع



مكة المكرمة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

أبرمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مذكرة تفاهم مع الهيئة

وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومنها الهيئة السعودية للمهندسين، للاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة لدعم القطاع الهندسي، وتعزيز التحول الرقمي في عمليات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة، وإعداد الأبحاث والابتكارات، وتطوير الكوادر الوطنية في المجال الهندسي والفني.

واشتملت المذكرة على مجموعة من المبادرات النوعية لدعم برامج ومبادرات التحول الوطني وتعزيز المحتوى المحلي، وتعزيز التأصيل المعرفي الهندسي، إضافةً الى إعداد وتنظيم حلقات العمل والندوات المشتركة لنقل المعرفة، لرفع وتحسين جودة المنظومة والخدمات الهندسية لأنظمة وأصول الحرمين الشريفين المقدمة لضيوف الرحمن.

// انتهى //

10:31ت م

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مكة المكرمة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأبرمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك على هامش المؤتمر الهندسي الدولي الثالث بالرياض.وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومنها الهيئة السعودية للمهندسين، للاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة لدعم القطاع الهندسي، وتعزيز التحول الرقمي في عمليات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة، وإعداد الأبحاث والابتكارات، وتطوير الكوادر الوطنية في المجال الهندسي والفني.واشتملت المذكرة على مجموعة من المبادرات النوعية لدعم برامج ومبادرات التحول الوطني وتعزيز المحتوى المحلي، وتعزيز التأصيل المعرفي الهندسي، إضافةً الى إعداد وتنظيم حلقات العمل والندوات المشتركة لنقل المعرفة، لرفع وتحسين جودة المنظومة والخدمات الهندسية لأنظمة وأصول الحرمين الشريفين المقدمة لضيوف الرحمن.// انتهى //10:31ت م0049

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شؤون الحرمين والهيئة السعودية للمهندسين يوقعان مذكرة لتعزيز التحول الرقمي في إدارة المشاريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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