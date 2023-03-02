السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يعزي جمهورية اليونان جراء تصادم قطارين في مدينة لاريسا



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن تعازيه لجمهورية اليونان جراء تصادم قطارين في مدينة لاريسا، والذي أسفر عنه وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأكد معالي الأمين العام تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع جمهورية اليونان في هذا المصاب الجلل، مقدماً معاليه التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية اليونان، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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10:30ت م

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