

الدمام 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على (13) مقيمًا من الجنسية الباكستانية، لانتحالهم صفة غير صحيحة والاحتيال على عدد من الأشخاص بالاتصال عليهم وإرسال رسائل نصية لهم تتضمن تعطل بطاقاتهم البنكية وضرورة تحديثها للحصول على الأرقام السرية لحساباتهم الشخصية وسحب مبالغ مالية منها بالتعاون مع شخص من الجنسية نفسها خارج المملكة، وضبط بحوزتهم (28) هاتفًا متنقلًا و(30) شريحة اتصال لذلك، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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09:50ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة مدينة الدمام تقبض على (13) مقيمًا لاحتيالهم بالحصول على الأرقام السرية للحسابات البنكية لضحاياهم والدخول عليها والسحب منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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