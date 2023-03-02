السعودية اليوم / "سعود الطبية" تنهي معاناة أربعيني تعرض لإصابة سابقة



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

أنهت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بفريق طبي بقسم جراحة الصدر، معاناة مريض أربعيني بعد سبع سنوات من تعرض لإصابة سابقة في الصدر؛ مما تسببت تجويفًا داخل الرئة.

وأوضحت المدينة بأن المريض عانى من التهابات مزمنة في الرئة ونزيف مزمن، حيث تم تنويمه سابقًا مرات عديدة، وقد تم معاينة المريض من قبل فريق جراحة الصدر بالمدينة وعمل جدولة لتنويمه، حيث عُمل انصمام لبعض الشرايين الصغيرة النازفة في الرئة من قبل قسم الأشعة التداخلية كخطوة تحضيرية للتقليل من خطر النزف أثناء العملية.

ونوهت المدينة بأن فريق طبي متخصص بقيادة استشاري جراحة الصدر الدكتورأيمن يوسف، أجرى عملية استئصال الفص المتضرر من الرئة اليمنى، وقد تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، ونقل المريض لقسم العناية المركزة للملاحظة بعد العملية، وخرج المريض إلى بيته بعد أيام بصحة جيدة.

وأشارت المدينة إلى أن الحالة تعتبر من الحالات الصعبة والنادرة وتم التعامل معها وفق الاجراءات الطبية المتقدمة.

يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.

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