السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية



موسكو 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، سواحل جزر الكوريل الواقعة في الشرق الأقصى من روسيا.

وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 183 كم جنوب شرقي جزيرة إيتوروب التابعة للجزر، وعلى عمق 33 كم.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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