شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع نظيره نادي الوحدة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، والذي يشهد على العديد من المواجهات القوية بالفترة الأخيرة.

توقيت مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم

ويواجه الهلال نظيره الوحدة مساء اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة فريق الهلال ضد نظيره نادي الوحدة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الوحدة بالدوري السعودي

وتتكفل شبكة قنوات SSC الرياضية، بنقل أحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، وبالتالي ستقوم بنقل مواجهة الهلال ضد الوحدة مساء اليوم، عبر التردد التالي..

تردد قناة SSC الرياضية بجودة HD:

تردد القناة: 12418.

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

استقطاب القناة: أفقي.

ترتيب الهلال والوحدة في جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق الوحدة المركز ال13 من جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.