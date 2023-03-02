شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض إتحاد جدة الخرافي ل ميسي...صدمة للهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إدارة إتحاد جدة تستعد لتقديم عرض مادي خرافي من أجل النعاقد مع ميسي فى سوق الإنتقالات الصيفي المقبل، يأتي ذلك على غرار إقتراب عقد اللاعب من الإنتهاء مع باريس.

وأضافت صحيفة الماركا بأن العرض المقدم للاعب، قد يصل إلى 94 مليون دولار فى الموسم الواحد، أي ما يوازي 300 مليون ريال سعودي، وهو العرض المادي الأكبر للاعب كرة قدم فى التاريخ.

ويري مسئولي الهلال أن العرض المقدم من العميد كبير للغاية، مما يستدعي الزعيم لرفع عرضه إلا ما يقارب من 100 مليون دولار، إذا ما كان يريد حسم الصفقة خلال الفترة القادمة.

هذا وأكدت بعض التقارير مؤخرًا، أن ميسي أصبح منفتحا لعروض دوري روشن السعودي، على الرغم من رفضه السابق الإنتقال إلى المنطقة العربيو، ولكن الإغراءات الضخمة التى يتلقاها اللاعب بشكل مستمر، قد تجعلنا نشاهد ليونيل بالفعل بالدوري السعودي الموسم المقبل.



الاتحاد يصر على التعاقد مع ميسي

ويرفض نادي الاتحاد الإنسحاب من صفقة ميسي أمام أعين الهلال، حيث يتمسك بحظوظه فى الفوز بخدمات اللاعب، مما قد يدفع مسئولي العميد لفعل أي شئ من أجل ضم اللاعب ورفع المقابل المادي فى الصفقة، إن تطلب الأمر ذلك.

الجدير بالذكر أن محاولات ميسي للعودة إلى برشلونة فى الموسم المقبل، باتت بالفشل بصورة كبيرة، ومن ثم فإن رحيل اللاعب عن القارة الأوروبية بشكل عام، أصبح واردا ويشدة.