سياسي / الجمعية الوطنية في فيتنام تنتخب فو فان ثونغ رئيسا جديدا للبلاد



هانوي 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

انتخبت الجمعية الوطنية في فيتنام (الهيئة التشريعية) عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي فو فان ثونغ رئيسا جديدا لفيتنام ، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحكومة الفيتنامية.

ووفق الموقع الحكومي ، أدى الرئيس الفيتنامي الجديد قسم اليمين أمام نواب البرلمان​​​.

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07:31ت م

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