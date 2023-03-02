السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا



جاكرتا 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر بالقرب من سواحل إندونيسيا اليوم​​​، حسبما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل .

وأشار المركز إلى أن مركز الزلزال وقع بعمق 47 كم، وعلى بعد 88 كيلومترا جنوب شرق مدينة بادانج.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أية خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال .

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06:13ت م

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