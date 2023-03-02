سياسي / الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة إلى الجابون أول محطة في جولته الأفريقية



ليبرفيل 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الأربعاء زيارة إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل أول محطة في جولته الأفريقية.

وسيشارك ماكرون غدا في "قمة الغابة الواحدة" المكرسة للحفاظ على غابات حوض نهر الكونغو، حيث يمثل 220 مليون هكتار من الغابات ويعد ثاني أكبر مساحة للغابات والرئة البيئية الثانية على كوكب الأرض بعد الأمازون.

ويتوجه ماكرون بعد ذلك إلى لواندا لإطلاق شراكة إنتاج زراعي بين فرنسا وأنجولا ومنها إلى برازافيل عاصمة الكونغو، وبعد ذلك يتوجه إلى المحطة الأخيرة من رحلته إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تستهدف زيارته تعميق العلاقات الفرنسية الكونغولية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والدفاع، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

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