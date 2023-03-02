السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

أمر ملكي.. 11 مارس «يوم العلَم»

القيادة تهنئ رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

ولي العهد والرئيس الأريتري يستعرضان العلاقات الثنائية

«مدني الرياض» يستعرض آليات تحقيق السلامة أمام فيصل بن بندر

أمير القصيم يشيد بالكفاءات العالية لمنسوبي الدفاع المدني

وزير الدفاع يوقع مع نظيره البريطاني إعلان نوايا تشاركي في برنامج (FCAS)

الدفاع المدني يحتفي باليوم العالمي تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"

حديقة الأمير ماجد بيئة ترفيهية جاذبة

300 متطوع بيئي في حملة "هذي أرضك"

الرئيس العراقي: نتعاون مع الأمم المتحدة لحسم ملف النازحين

تحذير من مخطط إسرائيلي لتهجير فلسطيني القدس

قتيل وإصابة العشرات بجروح في تظاهرات السودان

إيران تقتـرب من صنـع قنبلـة نوويـة

إجراء الانتخابات التركية بعد ثلاثة أشهر من الزلزال

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( الإنسان أولاً ) : حقوق الإنسان لها مكانة كبيرة في نهج المملكة وتشريعاتها وتطبيقاتها، وتتعاظم هذه الحقوق وتترسخ حمايتها بمنظور ومنطلقات أشمل وأعمق، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله- بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية، عنوانها صون حياة وكرامة الإنسان وأمنه، ومبدأ المساواة دون تمييز، وجعله الهدف الأساس للتنمية والتقدم، مما كان له عظيم الأثر على الاستقرار وجودة الحياة.

وتابعت : وفي الدائرة العالمية تولي المملكة اهتماما بالغاً بمفهوم ومضمون حقوق الإنسان بتأكيدها دائماً على أهمية احترام التنوع الثقافي والمساواة بين الشعوب في ضوء الصكوك والمواثيق الدولية، والدور السعودي الإنساني الرائد في المساعدات والإغاثة الإنسانية بأنحاء العالم.

وختمت : لقد أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على رسوخ هذه القيم والمبادئ في سياسة المملكة، وما تشهده في إطار رؤيتها التنموية 2030 من مكتسبات غير مسبوقة في مختلف المجالات محورها الرئيس هو الإنسان، وأهمية التشريعات، التي تشمل نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، وإعداد مشروعي نظام العقوبات، ونظام المعاملات المدنية، والمكتسبات الواسعة من الحقوق بكافة مجالاتها وجوهرها الناصع في مسيرة المملكة.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( العلم وهيبة الدولة

وأضافت : ومن هذه الزاوية فإن الحديث عن العلم السعودي الذي يمثل هيبة الدولة وشعارها البارز ورمزا وطنيا في المحافل المحلية والدولية الذي صدر بالأمس قرار للاحتفال به في 11 مارس، فهناك اتفاق بين المؤرخين على شكل العلم السعودي ومكوناته، بلونه الأخضر منذ عهد الدولة السعودية الأولى، ومكتوب عليه كلمة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وهو بهذه المواصفات منذ بدأت المملكة العربية السعودية في عهد الإمام محمد بن سعود (1157- 1179هـ /1697-1765)، وقد ظل كذلك حتى حكم ابنه الإمام عبدالعزيز، وابنه الإمام سعود بن عبدالعزيز، ثم اتخذه الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية راية للدولة خلال مساعيه لتوحيد أرجاء الوطن، واستمر على الهيئة ذاتها، كما اتخذه الملك عبدالعزيز علما للسعودية في هيئته السابقة، كدلالة واضحة على الامتداد التاريخي لهذه الدولة من الآباء المؤسسين إلى الأبناء، راية يرفعها جيلا بعد جيل، بالقيم نفسها التي تحملها، وبالصدق نفسه الذي في نفوس من حملوها، راية خفاقة، مرفوعة رغم الحروب التي خاضتها الراية لحماية الأرض والشعب السعودي الكريم، حملها الشجعان تملؤهم الآمال بدحر الأعداء وإعادة بناء الأمة السعودية وجمع شمل أبناء الجزيرة العربية في دولة مستقلة عزيزة، بثقافتها الممتدة في أعماق التاريخ الإنساني.

إنها ثلاثة قرون منذ رفعت هذه الراية، ولم تزل مرفوعة وستظل كذلك إلى الأبد بإذن الله، بلونها الأخضر الذي يرمز إلى السلام، والازدهار والنمو، ولم يحدث أي تغيير على هذا الرمز الوطني إلا عندما صدرت موافقـة الملك عبدالعزيز في 1355 هـ / 1937، على قرار مجلس الشورى رقم (354) الذي جاء فيه إقرار مقاس العلم السعودي على نسبة "150 سم طولا" و"100 سم عرضا، وأشكاله، وقبول تبادل الأعلام مع الدول على مبدأ التجامل والتعارف الدولي العام، وهناك من الدلالات الكبيرة التي تتجلى في بقاء العلم السعودي كما هو منذ عهد التأسيس حتى اليوم، فما من دولة استطاعت أن تحافظ على رموزها بهذه القوة والعمق ومن جيل إلى جيل رغم الحروب التي مرت والتراجع والتقدم التاريخي إلا المملكة، فإن المبادئ الأساسية ظلت ثابتة راسخة، وهذا يدل أساسا على ثبات ورسوخ هذه الدولة في قلوب أبنائها، وإن رموزها تسير في دمائهم، وقبل صدور موافقـة الملك عبدالعزيز في 1355 هـ / 1937، بشأن مقاسات العلم، لم يكن هناك نظام له، لكن الإيمان به وبرمزيته حمله فوق الأعناق زهاء قرنين من الزمان، بقواعد أصبحت عقيدة هي الأخرى لدى الشعب السعودي، فالعلم الذي يحمل راية التوحيد لا ينكس مهما حدث، ولا يلمس سطح الأرض ولا الماء، ثم صدر أول نظام للعلم في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز الذي جاءت مادته الأولى لتصف العلم بدقة فهو مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله، لونه أخضر ممتد من السارية إلى نهاية العلم تتوسطه الشهادة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وسيف مسلول تحتها ومواز لها، تتجه قبضته إلى القسم الأدنى من العلم، وترسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضحة من الجانبين. كما أن مساحة رسم الشهادة والسيف تساوي مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العلم ومسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العلم. كما ترسم الشهادة بخط الثلث وقاعدته في منتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويرسم السيف بطول يساوي ثلاثة أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة متساوية من الجانبين. هذا هو العلم السعودي الخفاق، الذي يمنح كل من يراه شعورا مليئا بالفخر والإعجاب، لدولة أبت إلا أن تكون ضمن الدول المتقدمة، وأن تضمن لشعبها الأمن والأمان والازدهار.

وبينت صحيفة "الرياض" في كلمتها بعنوان ( الخفاق الأخضر ) : تحمل الدول 193 الأعضاء في الأمم المتحدة كل منها علماً معترفاً به، يرفرف في المحافل والمؤتمرات الدولية، وهو بمثابة رمز وطني لها وإشارة لوحدتها ودلالة على تلاحمها ونهضتها، وتأتي محتويات العلم متوافقة مع مرئيات كل دولة في إعلاء لشعاراتها الوطنية المهمة وبيان رسالتها الموجهة نحو العالم. وجاء العلم السعودي مميزاً بين كل هذه الأعلام الدولية، شامخاً لا ينكس أبداً، حيث يحمل كلمة التوحيد ذات القيمة المحورية للمملكة وما قامت عليه منذ تأسيسها بحسب ما جاء في النصوص التي وردت في نظام الحكم والتي تمثل الشهادتين في الإسلام (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وذلك على خلاف الدول التي تنكس أعلامها حال مرورها بكوارث، فيتم تنكيس أعلامها في سفاراتها عند إعلان الحداد في جميع مقراتها الحكومية.

وأردفت : علم الدولــة الســعودية الأولــى كان منــذ عهــد الإمــام محمــد بــن ســعود –رحمه الله-، كما اتخذه الإمــام تركــي بــن عبداللــه بــن محمــد بــن ســعود –رحمه الله- مؤســس الدولــة الســعودية الثانيــة رايــة للدولــة أثناء مساعيه لتوحيــد أرجــاء الوطــن، واستمر على ذلك في بداية عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، إلى أن عمد على تطويره بعد أن أتم توحيد المملكة.

وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( رمز وحدة المملكة.. ودلالة تلاحمها ونهضتها ) : يأتي الأمر الملكي الـكريم بتحديد يوم 11 مارس من كل عام ليكون يوما خاصا للعلم تجسيدا لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة، كما جاء إقرار «يوم العلم» تتويجا لجهود سمو ولي العهد رئيس مجلـس الـوزراء - حفظه الله- الـذي رأى ضرورة الاحتفاء بالعلم الوطني باعتباره عنصرا رئيسا في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية.

وتابعت : يلتقي يوم العلم مع شعور الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية والعمق التاريخي للمملكة العربية السعودية، الذي رسخه سمو ولي العهد - حفظه الله- عبر العديد من المبادرات الوطنية المهمة. ويعد علـم المملـكة الـعربية الـسعودية رمزا لوحدتها ولسيادتها، منذ تأسيسها وإلى اليوم. كما يمثل يوم العلم فرصة للتعبير عن الشعور الـذي يحمله المواطنون تجاه علمهم الوطني. يعد علم المملكة العربية السعودية رمز وحدتها ودلالة تلاحمها ونهضتها، ويرتبط تطور العلم السعودي بتاريخ الـدولـة الـسعودية منذ تأسيسها في عام 1139 هـ/ 1727 م وحتى هـذا الـعهد الـزاهر الميمون، وقد كان علـم الـدولـة السعودية الأولى منذ عهد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله- أخضر اللون، وكتبت عليه عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، كما اتخذه الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود - رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الثانية

راية للدولة خلال مساعيه لتوحيد أرجاء الوطن، واستمر على ذات الهيئة في بداية عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله إلى أن عمل على تطويره بعد انتهائه من توحيد المملكة العربية السعودية.

// انتهى //

04:01ت م

0017



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمر ملكي.. 11 مارس «يوم العلَم»القيادة تهنئ رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسكولي العهد والرئيس الأريتري يستعرضان العلاقات الثنائية«مدني الرياض» يستعرض آليات تحقيق السلامة أمام فيصل بن بندرأمير القصيم يشيد بالكفاءات العالية لمنسوبي الدفاع المدنيوزير الدفاع يوقع مع نظيره البريطاني إعلان نوايا تشاركي في برنامج (FCAS)الدفاع المدني يحتفي باليوم العالمي تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"حديقة الأمير ماجد بيئة ترفيهية جاذبة300 متطوع بيئي في حملة "هذي أرضك"الرئيس العراقي: نتعاون مع الأمم المتحدة لحسم ملف النازحينتحذير من مخطط إسرائيلي لتهجير فلسطيني القدسقتيل وإصابة العشرات بجروح في تظاهرات السودانإيران تقتـرب من صنـع قنبلـة نوويـةإجراء الانتخابات التركية بعد ثلاثة أشهر من الزلزالوقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( الإنسان أولاً ) : حقوق الإنسان لها مكانة كبيرة في نهج المملكة وتشريعاتها وتطبيقاتها، وتتعاظم هذه الحقوق وتترسخ حمايتها بمنظور ومنطلقات أشمل وأعمق، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله- بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية، عنوانها صون حياة وكرامة الإنسان وأمنه، ومبدأ المساواة دون تمييز، وجعله الهدف الأساس للتنمية والتقدم، مما كان له عظيم الأثر على الاستقرار وجودة الحياة.وتابعت : وفي الدائرة العالمية تولي المملكة اهتماما بالغاً بمفهوم ومضمون حقوق الإنسان بتأكيدها دائماً على أهمية احترام التنوع الثقافي والمساواة بين الشعوب في ضوء الصكوك والمواثيق الدولية، والدور السعودي الإنساني الرائد في المساعدات والإغاثة الإنسانية بأنحاء العالم.وختمت : لقد أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على رسوخ هذه القيم والمبادئ في سياسة المملكة، وما تشهده في إطار رؤيتها التنموية 2030 من مكتسبات غير مسبوقة في مختلف المجالات محورها الرئيس هو الإنسان، وأهمية التشريعات، التي تشمل نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، وإعداد مشروعي نظام العقوبات، ونظام المعاملات المدنية، والمكتسبات الواسعة من الحقوق بكافة مجالاتها وجوهرها الناصع في مسيرة المملكة.وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( العلم وهيبة الدولة السعودية ) : تحتفل الأوطان والشعوب بموروثاتها التأريخية وقيمها الوطنية التي تعد سجلا حافلا لما تحقق في ماضيها، وتسعى إلى ربط هذه المنجزات التراثية بالحاضر في ظل ما تحقق من تقدم وتطور، وقد دون تأريخ المملكة العربية السعودية كثيرا من الوقفات التأريخية منذ تأسيس الدولة السعودية على يد الملك عبدالعزيز وظلت هذه الوقفات نبراسا للأجيال المتعاقبة في هذه الدولة الفتية التي حققت منذ تأسيسها كثيرا من المشاريع الاقتصادية العملاقة وسجلت مواقف سياسية ودبلوماسية بارزة بفضل وحدة كيانها وعزيمة قادتها إلى يومنا هذا.وأضافت : ومن هذه الزاوية فإن الحديث عن العلم السعودي الذي يمثل هيبة الدولة وشعارها البارز ورمزا وطنيا في المحافل المحلية والدولية الذي صدر بالأمس قرار للاحتفال به في 11 مارس، فهناك اتفاق بين المؤرخين على شكل العلم السعودي ومكوناته، بلونه الأخضر منذ عهد الدولة السعودية الأولى، ومكتوب عليه كلمة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وهو بهذه المواصفات منذ بدأت المملكة العربية السعودية في عهد الإمام محمد بن سعود (1157- 1179هـ /1697-1765)، وقد ظل كذلك حتى حكم ابنه الإمام عبدالعزيز، وابنه الإمام سعود بن عبدالعزيز، ثم اتخذه الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية راية للدولة خلال مساعيه لتوحيد أرجاء الوطن، واستمر على الهيئة ذاتها، كما اتخذه الملك عبدالعزيز علما للسعودية في هيئته السابقة، كدلالة واضحة على الامتداد التاريخي لهذه الدولة من الآباء المؤسسين إلى الأبناء، راية يرفعها جيلا بعد جيل، بالقيم نفسها التي تحملها، وبالصدق نفسه الذي في نفوس من حملوها، راية خفاقة، مرفوعة رغم الحروب التي خاضتها الراية لحماية الأرض والشعب السعودي الكريم، حملها الشجعان تملؤهم الآمال بدحر الأعداء وإعادة بناء الأمة السعودية وجمع شمل أبناء الجزيرة العربية في دولة مستقلة عزيزة، بثقافتها الممتدة في أعماق التاريخ الإنساني.إنها ثلاثة قرون منذ رفعت هذه الراية، ولم تزل مرفوعة وستظل كذلك إلى الأبد بإذن الله، بلونها الأخضر الذي يرمز إلى السلام، والازدهار والنمو، ولم يحدث أي تغيير على هذا الرمز الوطني إلا عندما صدرت موافقـة الملك عبدالعزيز في 1355 هـ / 1937، على قرار مجلس الشورى رقم (354) الذي جاء فيه إقرار مقاس العلم السعودي على نسبة "150 سم طولا" و"100 سم عرضا، وأشكاله، وقبول تبادل الأعلام مع الدول على مبدأ التجامل والتعارف الدولي العام، وهناك من الدلالات الكبيرة التي تتجلى في بقاء العلم السعودي كما هو منذ عهد التأسيس حتى اليوم، فما من دولة استطاعت أن تحافظ على رموزها بهذه القوة والعمق ومن جيل إلى جيل رغم الحروب التي مرت والتراجع والتقدم التاريخي إلا المملكة، فإن المبادئ الأساسية ظلت ثابتة راسخة، وهذا يدل أساسا على ثبات ورسوخ هذه الدولة في قلوب أبنائها، وإن رموزها تسير في دمائهم، وقبل صدور موافقـة الملك عبدالعزيز في 1355 هـ / 1937، بشأن مقاسات العلم، لم يكن هناك نظام له، لكن الإيمان به وبرمزيته حمله فوق الأعناق زهاء قرنين من الزمان، بقواعد أصبحت عقيدة هي الأخرى لدى الشعب السعودي، فالعلم الذي يحمل راية التوحيد لا ينكس مهما حدث، ولا يلمس سطح الأرض ولا الماء، ثم صدر أول نظام للعلم في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز الذي جاءت مادته الأولى لتصف العلم بدقة فهو مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله، لونه أخضر ممتد من السارية إلى نهاية العلم تتوسطه الشهادة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وسيف مسلول تحتها ومواز لها، تتجه قبضته إلى القسم الأدنى من العلم، وترسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضحة من الجانبين. كما أن مساحة رسم الشهادة والسيف تساوي مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العلم ومسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العلم. كما ترسم الشهادة بخط الثلث وقاعدته في منتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويرسم السيف بطول يساوي ثلاثة أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة متساوية من الجانبين. هذا هو العلم السعودي الخفاق، الذي يمنح كل من يراه شعورا مليئا بالفخر والإعجاب، لدولة أبت إلا أن تكون ضمن الدول المتقدمة، وأن تضمن لشعبها الأمن والأمان والازدهار.وبينت صحيفة "الرياض" في كلمتها بعنوان ( الخفاق الأخضر ) : تحمل الدول 193 الأعضاء في الأمم المتحدة كل منها علماً معترفاً به، يرفرف في المحافل والمؤتمرات الدولية، وهو بمثابة رمز وطني لها وإشارة لوحدتها ودلالة على تلاحمها ونهضتها، وتأتي محتويات العلم متوافقة مع مرئيات كل دولة في إعلاء لشعاراتها الوطنية المهمة وبيان رسالتها الموجهة نحو العالم. وجاء العلم السعودي مميزاً بين كل هذه الأعلام الدولية، شامخاً لا ينكس أبداً، حيث يحمل كلمة التوحيد ذات القيمة المحورية للمملكة وما قامت عليه منذ تأسيسها بحسب ما جاء في النصوص التي وردت في نظام الحكم والتي تمثل الشهادتين في الإسلام (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وذلك على خلاف الدول التي تنكس أعلامها حال مرورها بكوارث، فيتم تنكيس أعلامها في سفاراتها عند إعلان الحداد في جميع مقراتها الحكومية.وأردفت : علم الدولــة الســعودية الأولــى كان منــذ عهــد الإمــام محمــد بــن ســعود –رحمه الله-، كما اتخذه الإمــام تركــي بــن عبداللــه بــن محمــد بــن ســعود –رحمه الله- مؤســس الدولــة الســعودية الثانيــة رايــة للدولــة أثناء مساعيه لتوحيــد أرجــاء الوطــن، واستمر على ذلك في بداية عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، إلى أن عمد على تطويره بعد أن أتم توحيد المملكة.وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( رمز وحدة المملكة.. ودلالة تلاحمها ونهضتها ) : يأتي الأمر الملكي الـكريم بتحديد يوم 11 مارس من كل عام ليكون يوما خاصا للعلم تجسيدا لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة، كما جاء إقرار «يوم العلم» تتويجا لجهود سمو ولي العهد رئيس مجلـس الـوزراء - حفظه الله- الـذي رأى ضرورة الاحتفاء بالعلم الوطني باعتباره عنصرا رئيسا في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية.وتابعت : يلتقي يوم العلم مع شعور الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية والعمق التاريخي للمملكة العربية السعودية، الذي رسخه سمو ولي العهد - حفظه الله- عبر العديد من المبادرات الوطنية المهمة. ويعد علـم المملـكة الـعربية الـسعودية رمزا لوحدتها ولسيادتها، منذ تأسيسها وإلى اليوم. كما يمثل يوم العلم فرصة للتعبير عن الشعور الـذي يحمله المواطنون تجاه علمهم الوطني. يعد علم المملكة العربية السعودية رمز وحدتها ودلالة تلاحمها ونهضتها، ويرتبط تطور العلم السعودي بتاريخ الـدولـة الـسعودية منذ تأسيسها في عام 1139 هـ/ 1727 م وحتى هـذا الـعهد الـزاهر الميمون، وقد كان علـم الـدولـة السعودية الأولى منذ عهد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله- أخضر اللون، وكتبت عليه عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، كما اتخذه الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود - رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الثانيةراية للدولة خلال مساعيه لتوحيد أرجاء الوطن، واستمر على ذات الهيئة في بداية عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله إلى أن عمل على تطويره بعد انتهائه من توحيد المملكة العربية السعودية.// انتهى //04:01ت م0017

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحف السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.