

الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

تنطلق اليوم مباريات الدور التمهيدي من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023، بمباراتين تجمع الأولى بين ناديي ارتا سولار من جيبوتي وفولكان من جزر القمر، والثانية بين ناديي فحمان اليمني وهورسيد الصومالي على الملعب الرديف الرئيس بمدينة الملك عبدالله

ويأتي الدور التمهيدي الذي سيقام خلال الفترة من 2 ـ 5 مارس الجاري لتحديد هوية النادي المتأهل إلى الدور الأول من البطولة، فيما ستجرى قرعة الدورين الأول والثاني من البطولة يوم الاثنين المقبل في مدينة الرياض، خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة.

// انتهى //

02:34ت م

0012



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واستنطلق اليوم مباريات الدور التمهيدي من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023، بمباراتين تجمع الأولى بين ناديي ارتا سولار من جيبوتي وفولكان من جزر القمر، والثانية بين ناديي فحمان اليمني وهورسيد الصومالي على الملعب الرديف الرئيس بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.ويأتي الدور التمهيدي الذي سيقام خلال الفترة من 2 ـ 5 مارس الجاري لتحديد هوية النادي المتأهل إلى الدور الأول من البطولة، فيما ستجرى قرعة الدورين الأول والثاني من البطولة يوم الاثنين المقبل في مدينة الرياض، خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة.// انتهى //02:34ت م0012

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / لقاءان في انطلاق الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.