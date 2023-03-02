رياضي / كأس الملك الإسباني : أوساسونا يهزم أتلتيك بهدف دون مقابل في ذهاب نصف النهائي



مدريد 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

حقق أوساسونا الفوز على اتلتيك بلباو بهدف دون رد في ذهاب دور نصف نهائي كأس الملك الإسباني أمس الأربعاء.

وسجل المغربي عبدالصمد الزلزولي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 47 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب إل سادار.وستحسم هوية المتأهل للنهائي في مباراة الإياب التي ستقام في ملعب سان ماميس في الرابع من شهر أبريل المقبل.

وفي المباراة الثانية بنصف النهائي يستضيف

// انتهى //

02:00ت م

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مدريد 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسحقق أوساسونا الفوز على اتلتيك بلباو بهدف دون رد في ذهاب دور نصف نهائي كأس الملك الإسباني أمس الأربعاء.وسجل المغربي عبدالصمد الزلزولي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 47 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب إل سادار.وستحسم هوية المتأهل للنهائي في مباراة الإياب التي ستقام في ملعب سان ماميس في الرابع من شهر أبريل المقبل.وفي المباراة الثانية بنصف النهائي يستضيف ريال مدريد منافسه التقليدي برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو اليوم الخميس، على أن تقام مباراة الإياب في الخامس من شهر أبريل المقبل.// انتهى //02:00ت م0009

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