8739 فرصة وظيفية خلال شهر - #عاجل

استنفر التدريب الأهلي التابع للتدريب التقني والمهني في شهر يناير الماضي، إذ بلغت عدد رخص التدريب 2504 رخصة أهلية، مقابل إصدار 17 رخصة جديدة للمنشآت، في وقت بلغ إجمالي المختبرين شامل وتأهيلي 7249، و353 مدربًا، وجرى تنظيم 44 معرضًا وظيفيًا مختلفًا بمناطق المملكة وفر 8739 فرصة وظيفية.

مشاريع تأسيسية

بدأت 115 مشروعًا العمل في شهر يناير الماضي، وبلغ إجمالي المشاريع تحت التأسيس 129 مشروعًا تنتظر الانخراط في العمل، واجتاز 343 شابة وشابة 18 دورة لبدء المشروع الصغير، واستفادة 8587 شابًا وشابة من تنفيذ 4 دورات إلكترونية.

مذكرات تفاهم

بلغ إجمالي معارض التوظيف المنفذة في شهر يناير الماضي 44 معرضًا، وبلغ إجمالي الفرص الوظيفية 8739 فرصة وظيفية بمختلف مناطق المملكة، و10 مذكرات تفاهم، وتدريب 32 فتاة لقيادة قطار الحرمين.

رخص ومعارض

- 44 معرضًا وظيفيًا.

- 8739 فرصة وظيفية.

- 2504 رخصة تدريب أهلية.

- 17 رخصة جديدة للمنشآت.

- 7249 إجمالي المختبرين.

- 115 مشروعًا بدأ العمل.

- 129 مشروعًا تحت التأسيس.

- 32 فتاة مدربة لقيادة قطار الحرمين.