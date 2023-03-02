لائحة لمنتجات العناية بالحيوان - #عاجل

اعتمدت هيئة الغذاء والدواء لائحة جديدة لاشتراطات تداول منتجات العناية بالحيوان في المملكة، ويقصد بمنتجات العناية بالحيوان أي مادة أو تركيبة مواد معدة للاستخدام على الأجزاء الخارجية السليمة (غير المتضررة) للحيوان (البشرة أو الغشاء المخاطي لتجويف الفم أو الشعر أو الفراء) بغرض التنظيف أو تحسين المظهر أو الرائحة أو الحماية أو الإبقاء عليها في حالة جيدة في مراحل تداول منتج العناية بالحيوان سواء كانت تلك المراحل استيرادا أو تصديرا أو تصنيعا أو تعبئة أو تغليفا وعرضه للبيع أو التوزيع بالمجان.

تحديد مسؤوليات

وتهدف اللائحة إلى تحديد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتداول المنتجات التي تستخدم للعناية بالحيوان، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات وتحديد المسؤوليات اللازمة لضمان مطابقة منتجات العناية بالحيوان لجميع متطلبات اللائحة.

مصنعون ومستوردون

وسيتم تطبيق اللائحة على المصنعين والمستوردين والموزعين أو من يفوض منهما من أجل تداول منتجات العناية بالحيوان بالمملكة، إضافة إلى جميع منتجات العناية بالحيوان التي ستطرح للتداول في المملكة باستثناء المنتجات والمستحضرات التي لها استخدامات غذائية أو طبية أو آلات وأدوات تستخدم في العناية بالحيوان، ولا يدخل في نطاق هذه اللائحة المنتج المعد للاستخدام على الإنسان والحيوان معًا، ويجب أن يكون المنتج معدًا للاستخدام لحيوانات مسموح بتربيتها في السعودية.

متطلبات يجب توفرها بالمنتج

- أن يكون آمنا على صحة الحيوان عند استخدامه

- ألا يسبب ضررا على صحة الإنسان عند التعامل معه

- عدم احتواء المنتج على مواد لها تأثير علاجي

- ألا يحتوي على مواد لها خاصية قتل الآفات والحشرات

- أن تتضمن البطاقة التعريفية اسم المنتج والعلامة التجارية والشركة

- ألا تشمل البطاقة التعريفية ادعاءات بعلاج حالات مرضية

- التسجيل لدى الغذاء والدواء قبل تداولها في المملكة

- لا يجوز تداول المنتج إلا بعد إدراجه وفق الضوابط والشروط

- ألا يتضمن الإعلان عنه ما يخالف الشريعة الإسلامية والآداب العامة