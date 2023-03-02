السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يُعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية في ضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسا



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، إثر تصادم قطارين في مدينة لاريسا.

وقال الملك المفدى : "علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

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