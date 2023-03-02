السعودية اليوم / النيابة العامة تعلن توفر وظائف شاغرة "للرجال والنساء" بمرتبة "ملازم تحقيق"



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

أعلنت النيابة العامة عن توفر وظائف شاغرة للجنسين "رجال - نساء"، على كادر أعضاء النيابة العامة القضائي بمسمى "ملازم تحقيق"، للحاصلين على شهادة البكالوريوس.

وأوضحت النيابة أنه على من لدية الرغبة في التقديم ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة الدخول على موقع النيابة العامة: https://www.pp.gov.sa/ar ، وذلك خلال الفترة من 10 / 8 / 1444هـ حتى 15 / 8 / 1444هـ.

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