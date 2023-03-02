السعودية اليوم / "المساحة الجيولوجية" تطلق أعمال اللجنة العلمية لمشروع التتابع الصخري للدرع العربي



جدة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل؛ أن هذه الرحلة العلمية تجمع وللمرة الأولى صفوة من علماء الجيولوجيا من شتى المراكز العلمية العالمية؛ مشيراً إلى أن أعمال اللجنة تهدف إلى تصنيف الوحدات الصخرية في الدرع العربي؛ بناءً على النظريات العلمية الحديثة لنشأة الدرع العربي قبل إطلاق أعمال مشروع التخريط الجيولوجي.

وأفاد أن اللجنة تضم علماء وباحثين من هيئات وجامعات عالمية ومحلية تشمل السعودية و أمريكا وأستراليا وأوروبا والصين وخبراء من منسوبي الهيئة.

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جدة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ؛ أمس الأربعاء أعمال اللجنه العلمية الخاصة بمشروع التتابع الصخري للدرع العربي؛ أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي؛ ضمن مبادرات "ندلب" التي تنفذها الهيئة.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل؛ أن هذه الرحلة العلمية تجمع وللمرة الأولى صفوة من علماء الجيولوجيا من شتى المراكز العلمية العالمية؛ مشيراً إلى أن أعمال اللجنة تهدف إلى تصنيف الوحدات الصخرية في الدرع العربي؛ بناءً على النظريات العلمية الحديثة لنشأة الدرع العربي قبل إطلاق أعمال مشروع التخريط الجيولوجي.وأفاد أن اللجنة تضم علماء وباحثين من هيئات وجامعات عالمية ومحلية تشمل السعودية و أمريكا وأستراليا وأوروبا والصين وخبراء من منسوبي الهيئة.// انتهى //00:08ت م0003

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