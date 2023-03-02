السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تطلقُ مشروعًا نوعيًّا لتطوير الهوية البصرية بالحرمين الشريفين



مكة المكرمة في 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - ممثلة في وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن- اليوم، المشروع النوعي لتطوير الهوية البصرية للحرمين الشريفين ، وذلك ضمن محفظة المشروعات والمبادرات النوعية لوكالة المشاريع والدراسات الهندسية وتطوير وتأصيل الأعمال الهندسية وإعداد وصياغة المنطلقات المعرفية لبنائها وتكوينها وفق أفضل الممارسات المتبعة محليًّا ودوليًّا.

وأوضح مدير المشروع مساعد المدير العام للدارسات والأبحاث الهندسية المهندس عبدالعزيز بن سعد الزهراني،أن المشروع يسعى إلى تطوير هوية علامة الحرمين الشريفين كمقصد للزوار، ووجهتين عالميتين للمسلمين من حول العالم كافة، والخروج بدليل إرشادي للهوية البصرية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يتم استخدامه من جميع الجهات العاملة بالحرمين الشريفين، كما يسعى المشروع إلى دراسة احتياج العناصر ذات الأولوية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحديد متطلبات التنفيذ لهذه العناصر بما يعزِّز نجاح التنفيذ على أرض الواقع، مع توصيف خطوات ومراحل التنفيذ والإطار الزمني.

من جانبه،أفاد المشرف العام على المشروع الوكيل المساعد لوكالة المشاريع والدراسات الهندسية المهندس عبدالله بن محمد الحريقي،أن المشروع يتضمَّن التخطيط الإستراتيجي لهوية علامة الحرمين، وتصميم معايير وعناصر وتطبيقات الهوية البصرية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وإعداد الدليل الإرشادي للهوية ليشمل المسجد الحرام وجميع مرافقه ومكوناته.

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23:46ت م

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