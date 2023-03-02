السعودية اليوم / "البيئة " بمكة المكرمة تدشِّن "مبادرة الغابة الخضراء بجدة"



مكة المكرمة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

دشَّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة "مبادرة تشجير الغابة الخضراء بجدة" وذلك بالتعاون مع أمانة جدة،وبمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة.

وتقع مبادرة تشجير الغابة الشرقية بوادي العسلاء على بعد 15 كلم شرق جسر بريمان، حيث تأتي بالتعاون مع قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، كما أتاحت الوزارة أكثر من 250 فرصة تطوعية في المبادرة التي أطلقها المكتب عبر منصة العمل التطوعي،التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تأتي هذه المبادرة ضمن حملة ( لنجعلها خضراء ) وذلك بعد اختيار النباتات الملائمة مع البيئة المحلية واتباع المعايير والضوابط العلمية للتشجير.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلَّف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف،أهميةَ المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد؛بهدف حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تُحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة، موضحاً بأن الحملة تسهم في دعم مفاهيم التطوع كقيمة أخلاقية واستثمار طاقات الشباب الإيجابية، بما يعود عليهم وعلى الوطن بالخير .

ويأتي تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتنفيذ المبادرات التطوعية التوعوية؛للإسهام في تحقيق مستهدفات

//أنتهى//

23:18ت م

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مكة المكرمة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسدشَّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة "مبادرة تشجير الغابة الخضراء بجدة" وذلك بالتعاون مع أمانة جدة،وبمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة.وتقع مبادرة تشجير الغابة الشرقية بوادي العسلاء على بعد 15 كلم شرق جسر بريمان، حيث تأتي بالتعاون مع قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، كما أتاحت الوزارة أكثر من 250 فرصة تطوعية في المبادرة التي أطلقها المكتب عبر منصة العمل التطوعي،التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تأتي هذه المبادرة ضمن حملة ( لنجعلها خضراء ) وذلك بعد اختيار النباتات الملائمة مع البيئة المحلية واتباع المعايير والضوابط العلمية للتشجير.وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلَّف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف،أهميةَ المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد؛بهدف حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تُحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة، موضحاً بأن الحملة تسهم في دعم مفاهيم التطوع كقيمة أخلاقية واستثمار طاقات الشباب الإيجابية، بما يعود عليهم وعلى الوطن بالخير .ويأتي تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتنفيذ المبادرات التطوعية التوعوية؛للإسهام في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء ، وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة،وتحسين جودة الحياة،وتنمية الغطاء النباتي،وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة،واستعادة التنوع النباتي, من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير، عبر تعزيز السلوكيات الإيجابية؛للحفاظ على البيئة حمايتها، وتحسين جودة الحياة.//أنتهى//23:18ت م0259

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