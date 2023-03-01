شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري يلو بعد مباريات اليوم الأربعاء 1-3-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغير جدول ترتيب دوري يلو عقب نهاية مباريات اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مارس للعام الجاري 2023 حيث أقيمت ثلاثة مباريات شهدت ندية وإثارة بين الفرق المتنافسة لحسم المقاعد الأربعة المتأهلة لبطولة دوري روشن للمحترفين الموسم القادم. مباريات اليوم الأربعاء من دوري يلو الفيصلي 1-2 العروبة

الساحل 0 – 3 الخلود

الأهلي 1 – 0 جدة ترتيب دوري يلو بعد مباريات الأربعاء 1-3-2023 وجاء ترتيب دوري يلو وفق ما يلي:- الحزم 49 نقطة. الأهلي 49 نقطة. الأخدود 44 نقطة. الرياض 44 نقطة. العربي 38 نقطة. الفيصلي 37 نقطة. أحد 29 نقطة. جدة 29 نقطة. الخلود 29 نقطة. هجر 29 نقطة. العروبة 29 نقطة. الجبلين 28 نقطة. القيصومة 26 نقطة. العين 26 نقطة. القادسية 25 نقطة. الساحل 20 نقطة. نجران 19 نقطة. الشعلة 11 نقطة.