شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كريستيانو مرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طرح الأتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مارس للعام الجاري 2023 الإستفتاء الجماهيري الخاص بالحصول على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير المنصرم.

كريستيانو مرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا

وقام الاتحاد الآسيوي بترشيح الدون كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي وذلك عقب تألقه بشكل لافت ونجاحه في تسجيل ثمانية أهداف في بطولة دوري روشن السعودي منها هدف في مرمى الفتح وسوبر هاتريك في شباك الوحدة بجانب هاتريك في شباك ضمك.

وينافس رونالدو للحصول على تلك الجائزة النيجيري أودوين إيجالو لاعب نادي الهلال السعودي الذي قاد كتيبة دياز للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا للموسم الثاني تواليًا.

ولم تقتصر القائمة على الثنائي فحسب بل إنضم إليهم الدولي السوري عمر السومة نجم نادي العربي القطري بعد قيادته فريقه لتحقيق ثلاثة إنتصارات مسجلًا أربعة أهداف منها هاتريك.

وضمت القائمة أيضًا مجموعة من المرشحين أبرزهم:-

مهدي عبد الجبار من المنامة البحريني

لابا كودجو نجم العين الإماراتي

اسو رستم لاعب الشرطة العراقي

وتم فتح باب التصويت أمام الجماهير بالموقع الرسمي للأتحاد الآسيوي بداية من اليوم حتى الأحد القادم الموافق الخامس من شهر مارس.