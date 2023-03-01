شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة القرن.. عملاق سعودي يخطط لخطف ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان بعرض فلكي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مارس للعام الجاري 2023 مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في ظهور مؤشر جديد يخض مستقبل الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان مع العملاق الفرنسي.

عملاق سعودي يخطط لخطف ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة ماركا الإسبانية قد كشفت أن نادي إتحاد جدة السعودي قد قام بالتواصل مع المقربين من بيئة ليونيل ميسي في محاولة من أجل إقناعه بالانضمام للعميد خلال الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي إتحاد جدة قد وضعت راتب سنوي يُقدر بنحو 94 مليون دولار من أجل إراء ميسي للرد على الصفقة القوية التي تعاقد معها نادي النصر المتمثلة في الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في الوقت الذي يسعى فيه منصور البلوي لتعويض محاولته التي لم تنجح بإقناع الدون للإنضمام إلى العميد عقب رحيله عن ريال مدريد في العام 2017 بضم ليونيل ميسي.