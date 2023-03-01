شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التعاون يعلن تمديد عقد شاموسكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي التعاون السعودي تمديد عقد مدربه البرازيلي بيركليس شاموسكا وذلك بعد النتائج الرائعة التي يحققها الفريق تحت قيادته خلال الفترة الماضية.

التعاون يعلن تمديد عقد شاموسكا

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن نادي التعاون قد أعلن عبر موقعه الرسمي أن شاموسكا سوف يقود الفريق حتى نهاية الموسم القادم 2023-2023 وذلك بعد أن جرت عملية التوقيع على العقد الجديد مع إدارة النادي.

وتضمن البيان الخاص بفريق نادي التعاون أن الإدارة برئاسة سعد الرشودي قد إتفقت بالفعل مع البرازيلي على إستكمال مهمته حتى نهاية الموسم 2023-2024 بعد أن سبق وتولى تدريب الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

ويقدم نادي التعاون مع البرازيلي نتائج مميزة وهو ما جعله يحتل المركز الخامس على لائحة ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 31 نقطة حتى الآن.