شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفلت من كمين جدة بدوري يلو السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة من تحقيق فوز هام على حساب فريق نادي جدة بهدف واحد مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء الموافق الأول من مارس للعام الجاري 2023 لحساب مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

مباراة أهلي جدة وجدة

وجاء هدف فريق نادي أهلي جدة الوحيد في تلك المواجهة عن طريق اللاعب مودو بارو في الدقيقة الحادية والخمسين من زمن وأحداث الشوط الثاني.

وحاول لاعبوا جدة العودة في النتيجة خلال ما تبقي من عمر المواجهة لكن جميع المحاولات باءت بالفشل ليخطف رجال سيميوني فوز هام.

ترتيب دوري يلو بعد مباراة أهلي جدة وجدة

بهذا الفوز رفع فريق نادي أهلي جدة رصيده من النقاط إلى النقطة التاسعة والأربعين في صدارة الترتيب بالتساوي مع الحزم الذي يتصدر بفارق الأهداف فيما توقف رصيد نادي جدة عند ثمانية وعشرين نقطة.