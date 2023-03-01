مارس نهاية الشتاء فعليا وفلكيا

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن أمس كان بداية شهر مارس وله عدة خصائص من مواسم الأمطار في المملكة والخليج واليمن، وأيامه 31 يومًا، حيث الثلث الأول منه نهاية الشتاء فعليًا، والثلث الثاني منه نهاية الشتاء فلكيًا، والثلث الثالث منه بداية الربيع فلكيًا، وفيه إرهاصات موسم المراويح وبدايتها الفعلية في إبريل المقبل.

أمطار متفاوتة

وتوقع الحصيني أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير، تمتد إلى أجزاء متفرقة من محافظات القويعية والحريق وحوطة بني تميم والرياض وجنوب الشرقية ورياح مغبرة معظمها متوسطة السرعة الربع الخالي وشرق الغربية وجنوب الوسطى.

بياع الخبل

من جهته، سرد خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، ملامح شهر مارس قائلا «بدايته أمراض الزكام، منتصفه يتساوى طول الليل والنهار، نهايته برد بياع الخبل عباته».

وقال موقع «طقس العرب» إن فصل الربيع في علم الأرصاد الجوية يبدأ في 1 مارس من كل عام، وهي البداية غير الرسمية لفصل الربيع، والتي تم تحديدها بالاعتماد على دورة درجات الحرارة السنوية، والأنماط المناخية، إذ يقسم علماء الأرصاد الجوية وعلماء المناخ الفصول إلى مجموعات، مدة كل منها ثلاثة أشهر، وذلك بناءً على التشابه في درجات الحرارة، وفصل الربيع في علم الأرصاد الجوية يشمل الأشهر الثلاثة، مارس وإبريل ومايو.