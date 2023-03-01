انتهاء مهلة مخالفة عدم التسوير

بدأت العديد من الأمانات، تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة المستهدفة ضمن المرحلة الثانية، بعد انتهاء المهلة المحددة، فيما أكدت أمانة جدة أنها ستطبق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وبدأت رصد امتثال الملاك اعتبارًا من أمس.

وبينت الأمانة أن المحاور والطرق المستهدفة بقرار تسوير الأراضي خلال المرحلة الثانية تشمل: (طريق المكرونة - طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز - طريق الكورنيش - شارع عبدالله السليمان - شارع البترجي - شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز - شارع الأمير فيصل بن فهد - طريق الأمير نايف - شارع الأمير مشعل بن ماجد - شارع قريش)، وتبلغ قيمة المخالفة 100 ريال لكل متر طولي وتكرر في حال عدم التسوير.

ورصدت «دوت الخليج» في جولة ميدانية على المخططات أراضي ما زالت إلى الآن لم يتم تسويرها رغم انتهاء المهلة وستطبق على الملاك مخالفات عدم التسوير.

تحسين المشهد

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية والتي ستتضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

وتأتي الحملة على مرحلتين، تشمل الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، فيما تتضمن المرحلة الثانية الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود ملكيتها.

دليل التسوير

أعلنت الوزارة دليل تسوير الأراضي الفضاء الذي اعتبر الأراضي الفضاء الواقعة على الطرق والشوارع من أهم العناصر التي يجب ضبطها وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة بشكل حضاري للارتقاء بجودة المشهد الحضري وتحقيق أهداف تحسين المشهد البصري في المدن السعودية.

متطلبات الموقع

1. أن يقام السور على حدود الملكية للأرض الفضاء.

2. تنفيذ السور على كافة حدود الأرض ووفق تصميم موحد ويسمح بفتح بوابة للسور.

3- يراعي مالك الأرض ومقاول تنفيذ السور توقف المعدات أثناء التنفيذ بحيث لا يعترض حركة المركبات على مسار الشارع بأي شكل.

4- يكون مالك الأرض مسؤولا عن سلامة رصيف المشاة والإنارة والتشجير على الرصيف إن وجدت أثناء التنفيذ.

الاشتراطات الفنية

1. أخذ موافقة الأمانة البلدية قبل تنفيذ تسوير الأرض الفضاء.

2. في حال إقامة بوابة للسور يلزم أن تكون البوابة تفتح من الداخل، وبشكل أفقي وعرضي.

3. يمنع بناء الملاحق أو أي مبنى داخل الأرض الفضاء.

4. يجب الالتزام باحتياطات السلامة أثناء التشييد.

5. يمنع إزالة أو قص أية أشجار تقع في الأرصفة المحيطة بالموقع.

6. يلتزم مالك الأرض بالصيانة الدورية للسور وترميم الأجزاء التالفة.

7. يمنع وضع أي مواد إعلانية على السور دون الرجوع إلى الجهة المختصة.

إجراء الترخيص

- التعاقد مع مكتب هندسي مصنف أو معتمد لدى الوزارة لإصدار تقرير مساحي.

- من خلال منصة بلدي للأرض المراد إصدار رخصة تسوير أرض فضاء عليها.