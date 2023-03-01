تدريب لقائدي مجموعات الحجاج

أقامت وزارة الحج والعمرة، مُمثلةً في «مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن»، دورة تدريبية تُعد الأولى من نوعها التي تقام خارج المملكة؛ لتدريب وتأهيل العاملين على خدمة ضيوف الرحمن من خارج المملكة للعمل خلال الحج، وذلك قبل قدومهم من بلادهم، حيث بدأت أولى البرامج التدريبية في مملكة ماليزيا الاتحادية، بهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة للحجاج، وتسهيل رحلتهم، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030. ويأتي البرنامج برعاية وحضور وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، على هامش زيارة رسمية يقوم بها لمملكة ماليزيا في وفد مكون من عدة جهات حكومية، ومن ممثلي القطاع الخاص في السعودية، حيث تهتم الدورة التدريبية الأولى من نوعها التي تقام خارج المملكة، لتدريب قائدي مجموعات الحجاج من بلد الحاج، ويقدمها «مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن»، بالتعاون مع شركة حجاج جنوب شرق آسيا «مشارق»، وسيتبعها العديد من الدورات في عدد من الدول الأخرى خلال الفترة المقبلة، بهدف تأهيل قائدي مجموعات الحجاج في بلادهم قبل بدء موسم الحج للعام الجاري 1444هـ - 2023.



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