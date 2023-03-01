مرحلة ثانية لإزالة الأنقاض بالشرقية

وأوضح وكيل الأمين للخدمات محمود بن حسن الرتوعي، أن المبادرة تهدف الى معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، من خلال إزالة الملوثات البيئية والبصرية.
وبين أن هذه المبادرة تأتي لتركيز الجهود لإزالة أنقاض ومخلفات البناء في مدن الشرقية والحد من انتشارها في محيط المشاريع الخاصة والعامة، وتهدف لتوجيه وتوحيد الجهود الرسمية وغير الرسمية لمعالجة ظاهرة أنقاض البقاء وما تسببه من أضرار وتشوهات للشوارع والمدن.
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