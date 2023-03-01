محافظ الخرج يكرم الطلبة المتميزين بجامعة الأمير سطام

زار محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبد العزيز، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي ووكلاء الجامعة.

واستهل زيارته بجولة على "معرض الجامعة في أرقام" ثم حضر الحفل الخطابي الذي بدأ بالسلام الملكي، حيث رحب رئيس الجامعة بسمو محافظ الخرج وأكد أن ما حققته الجامعة من إنجازات وجهود وإمكانات لم تأت إلا بتوفيق من الله وما تلقاه من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة والدعم المتواصل من وزارة التعليم، وبين الدور الذي تقوم به الجامعة لخدمة المستفيدين والمجتمع والمساهمة في إعداد الكفاءات الملائمة لسوق العمل وفي مجالات البحث والدراسات.

بعد ذلك كرم المحافظ طلاب وطالبات الجامعة الحاصلين على شهادات خاصة وجوائز كبرى دولية ومحلية.

و شارك سموه في "مبادرة الجامعة الخضراء" التي تستهدف زراعة 100 ألف نبتة وغطاء نباتي بمساحة إجمالية تقدر ب 24 ألف متر مربع، وذلك تحقيقا لأهداف مبادرة السعودية الخضراء - أحد مشاريع رؤية المملكة 2030م - التي تعمل على زيادة اعتماد المملكة على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة لتحسين جودة الحياة.

وقد زار مجمع كليات الطالبات واطلع على سير الأعمال التي من شأنها تساهم في توفير البيئة الأكاديمية المتميزة لطالبات الجامعة.

وأكد سموه أن قطاع التعليم يحظى باهتمام بالغ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لكون التعليم أساس التنمية ومستقبل دوت الخليج، وإعداد الجيل المتسلح بالعلم والمعرفة القادر على تحقيق الإنجازات وهدف تعمل على تحقيقه الدولة، والدعم اللامحدود الذي توليه الدولة لقطاع التعليم لتلبية تطلعات واحتياجات المجتمع للمضي قدما في مسيرة بناء دوت الخليج المتعلم والقادر على تحقيق الإنجازات محليا ودوليا.