السعودية اليوم / وفد من قيادة قوات التحالف يلتقي بعدد من القادة العسكريين في شبوة



شبوة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

التقى وفد من قيادة قوات التحالف بعدد من القادة العسكريين في محافظة شبوة اليمنية، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوفد أهمية إقامة يمن سعيد يستوعب المكونات اليمنية كافة، وذلك في سبيل إنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

من جانبهم، شدّد القادة العسكريون بمحافظة شبوة حرصهم على مستقبل اليمن، وتوحيد الصف، ونبذ الخلافات، وعدم التصعيد وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية بما يخدم تطلعات الشعب اليمني.

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22:28ت م

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