السعودية اليوم / ‎سمو محافظ الخرج يزور جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الخرج



الخرج 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبد العزيز محافظ الخرج اليوم، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي ووكلاء الجامعة.

وتجوّل سموه في "معرض الجامعة في أرقام"، ثم حضر الحفل الخطابي، حيث رحب رئيس الجامعة بسمو محافظ الخرج، وأكد أن ما حققته الجامعة من إنجازات وجهود وإمكانات بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومتابعة مستمرة من وزارة التعليم.

وكرم سموه طلبة الجامعة الحاصلين على شهادات خاصة وجوائز كبرى دولية ومحلية، كما شارك في "مبادرة الجامعة الخضراء" التي تستهدف زراعة 100 ألف نبتة وغطاء نباتي بمساحة إجمالية تقدر بـ 24 ألف متر مربع، تحقيقاً لأهداف مبادرة

وزار سموه مجمع كليات الطالبات، واطلع على سير الأعمال التي تسهم في توفير البيئة الأكاديمية المتميزة لطالبات الجامعة.

وأكد سموه أن التعليم يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، كونه أساس التنمية ومستقبل الوطن، لإعداد جيل متسّلح بالعلم والمعرفة، قادر على تحقيق الإنجازات، مشدداً على أن اهتمام المملكة بقطاع التعليم يلبي تطلعات واحتياجات المجتمع للمضي قدماً في مسيرة بناء الوطن المتعلم، القادر على تحقيق الإنجازات محلياً ودولياً.

// انتهى //

22:18ت م

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الخرج 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبد العزيز محافظ الخرج اليوم، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي ووكلاء الجامعة.وتجوّل سموه في "معرض الجامعة في أرقام"، ثم حضر الحفل الخطابي، حيث رحب رئيس الجامعة بسمو محافظ الخرج، وأكد أن ما حققته الجامعة من إنجازات وجهود وإمكانات بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومتابعة مستمرة من وزارة التعليم.وكرم سموه طلبة الجامعة الحاصلين على شهادات خاصة وجوائز كبرى دولية ومحلية، كما شارك في "مبادرة الجامعة الخضراء" التي تستهدف زراعة 100 ألف نبتة وغطاء نباتي بمساحة إجمالية تقدر بـ 24 ألف متر مربع، تحقيقاً لأهداف مبادرة السعودية الخضراء، التي تعمل على زيادة اعتماد المملكة على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة لتحسين جودة الحياة.وزار سموه مجمع كليات الطالبات، واطلع على سير الأعمال التي تسهم في توفير البيئة الأكاديمية المتميزة لطالبات الجامعة.وأكد سموه أن التعليم يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، كونه أساس التنمية ومستقبل الوطن، لإعداد جيل متسّلح بالعلم والمعرفة، قادر على تحقيق الإنجازات، مشدداً على أن اهتمام المملكة بقطاع التعليم يلبي تطلعات واحتياجات المجتمع للمضي قدماً في مسيرة بناء الوطن المتعلم، القادر على تحقيق الإنجازات محلياً ودولياً.// انتهى //22:18ت م0248

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