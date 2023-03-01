السعودية اليوم / تنفيذ حد الحرابة في عدد من الجناة بمنطقة الباحة



الباحة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حُكم حد الحرابة في عدد من الجناة بمنطقة الباحة، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).

أقدم كل من/ صبري بن عزيز بن كمندار العبدلي، و/ محمد بن مناحي بن بعروص الزهراني، و/ بندر بن يحيى بن كمندار العبدلي، و/ علي بن يحيى بن كمندار العبدلي، على قتل / صالح بن سعيد بن غنوم العامري - سعوديي الجنسية - وذلك باقتحام شقته وكسر بابها بقصد الاعتداء عليه مما أدى إلى هروبه منهم بالقفز من النافذة وسقوطه على رأسه وخطفه وإركابه في شنطة السيارة بالقوة وأخذه إلى مكان بعيد عن الأنظار، وضربه بأيديهم وأرجلهم وفسخ ملابسه ورميه عرياناً مما نتج عنه وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكابهم جريمتهم وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، والحكم بحد الحرابة بقتلهم لقتلهم المجني عليه، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وأن يكون ذلك بقتلهم.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً في كلٍ من / صبري بن عزيز كمندار العبدلي، و/ محمد بن مناحي بن بعروص الزهراني، و/ بندر بن يحيى بن كمندار العبدلي، و/ علي بن يحيى بن كمندار العبدلي، اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/8/9هـ الموافق 2023/3/1م بمدينة الباحة في منطقة الباحة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

// انتهى //

22:15ت م

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