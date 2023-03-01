السعودية اليوم / المديرية العامة للسجون تستقبل وفد مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمؤسسات العقابية والإصلاحية



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

استقبلت المديرية العامة للسجون وفدًا من مسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واطلع الوفد الزائر على أبرز الخدمات التي تقدمها المديرية للنزلاء، والمراكز التأهيلية التخصصية، والمحاكمات المرئية، والأنشطة التوعوية والترفيهية والاجتماعية، ومشروع تتمة في سجن النساء، المخصص لتأهيل وتدريب النزيلات لسوق العمل.

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21:31ت م

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