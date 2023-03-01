السعودية اليوم / ترقية (2924) فردًا من منسوبي قوات أمن المنشآت بمختلف الرتب



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

أصدر قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي قرارًا بترقية (2924) فردًا من منسوبي قوات أمن المنشآت، ابتداء من تاريخ 1444/8/9هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع الأفرع التابعة لقوات أمن المنشآت .

وأعرب اللواء عبدالله بن سعد العتيبي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- على دعم سموه الكريم لمنسوبي الوزارة بكافة قطاعاتها الأمنية، والدعم غير المحدود لمنسوبي قوات أمن المنشآت، مثمنًا توجيهات ومتابعة سموه لمهام وأعمال قوات أمن المنشآت.

وهنأ اللواء العتيبي الأفراد المترقين، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية عوناً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعياً المولى -عز وجل- أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، ويديم أمنه وأمانه.

// انتهى //

21:31ت م

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