السعودية اليوم / "الجيومكانية" تُنظِّمُ ورشةَ عمل لرفع مستوى الكفاءة الفنية



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

نظَّمَت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ورشة عمل بعنوان "استبيان عن الكفاءة الفنية لممارسة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية المنوطة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية.

وتحتوي هذه الاستبانة على مجموعة من التساؤلات للتعرف أكثر على متطلبات القطاعات المختلفة لتحديد الكفاءة الفنية المطلوبة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية للأعمال المساحية والجيومكانية بالكفاءة والجودة المطلوبة وحسب المعايير المحددة.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الورشة إلى تحقيق المهام المناطة بها لتنظيم إصدار التـراخيص للأنشطة والأعمال ذات الصلة بقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، وتأهيل الممارسين وتصنيفهم في القطاع، حيث إن الهيئة بصدد إصدار ضوابط وشروط منح الهيئة تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع.

يُذكر أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله والارتقاء به والإشراف عليه بما يُحقق الجودة وتحسين الأداء وفق المعايير الدولية.

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21:20ت م

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