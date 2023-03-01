السعودية اليوم / رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي يلتقي أمين السعودية اليوم منظمة الدول المصدرة للنفط



طرابلس 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبدالحميد الدبيبة بطرابلس اليوم أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، الذي يزور ليبيا حالياً.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك في القطاع النفطي.

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21:12ت م

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