السعودية اليوم / هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تٌعلن عن تسجيل محمياتها على قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية WDPA



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تسجيل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية على قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية WDPA، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كونه الجهة المسؤولة عن حصر المناطق المحمية في المملكة.

ويشكّل هذا الإدراج العالمي خطوة مهمة في انضمام المحميات للقائمة الخضراء للمحميات العالمية، التي تدار بكفاءة وفاعلية لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

ويعد موقع بروتكتد بلانت المصدر الرسمي والموثوق لبيانات الأراضي المحمية عالميًا، حيث يوفر الموقع آليات تخطيط الأعمال والحفظ البيئي في المحميات الطبيعية عالميا, كما يوفر الأساس للرصد والإبلاغ عن التقدم المنجز نحو الأهداف البيئية الدولية.

يذكر أن الهيئة تشرف على محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية اللتينِ تقعانِ في شمال شرق مدينة الرياض.

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20:56ت م

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