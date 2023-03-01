وضع معايير لتصنيف المدارس الأهلية والعالمية

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وأكد المدير التنفيذي لمركز «تميز» الدكتور أحمد الجبيلي، أهمية اللجنة ودورها في إعداد معايير التصنيف ومعايير المدارس المتميزة الأهلية والعالمية، للنهوض بمنظومة قطاع التعليم العام الأهلي وتجويده، وتعزيز النمو فيه بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وتطلعات برنامج تنمية القدرات البشرية.
وشملت الورشة التي شارك فيها ممثلو بعض الجهات منها: «وكالة التعليم الأهلي بوزارة التعليم، واللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية، وبعض المستثمرين في مجال التعليم»، تقديما تعريفيا باستعراض النماذج الدولية والنموذج المقترح للتصنيف، ومعايير المدارس المتميزة الأهلية والعالمية في المملكة، واستعراض تلك المعايير بشكل مفصل.
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