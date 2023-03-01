منح الاعتماد المؤسسي لـ5 منشآت تدريبية

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وحصلت أكاديمية شركة الاتصالات السعودية على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 3 سنوات، ابتداء من فبراير الجاري حتى يناير 2026م، وحصلت الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات التابعة للمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 3 سنوات.
كما حصلت الكلية التقنية بعرعر على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 3 سنوات.
وحصل المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان)، على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 3 سنوات. وحصل معهد الخليج العالي للتدريب فرع النزهة (رجال) على الاعتماد المؤسسي المشروط لمدة سنة.
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