الجامعات تقدم مقترحاتها لدعم مسيرة التعليم الالكتروني

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واستضافت الجامعة السعودية الالكترونية الاجتماع، بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك الصفدي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور هزاع الشريف، ورئيس وأعضاء اللجنة.
وأعربت الدكتورة الصفدي عن تطلعها بأن يخرج الاجتماع بتوصيات من شأنها الرقي بالعملية التعليمية الالكترونية بالمملكة، مؤكدة أهمية العمل التكاملي في اللجنة الذي من شأنه تحقيق الجودة والتميز في التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية، بوصفه تعليم المستقبل، مشددة على أن المملكة تسير بخطوات طموحة وسباقة لتبني هذا النمط من التعليم، بقدرتها السريعة على التفاعل مع المتغيرات، والاستجابة الفاعلة للتحديات.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة، أبرزها استعراض برامج ومشاريع المركز الوطني للتعليم الالكتروني، فيما استعرضت الجامعة السعودية الالكترونية سياسة أرشفة المقررات وحفظها في مركز البيانات الموحد، وشاركت جامعة الملك خالد بعرض مرئي عن ربط الاحتياجات في قطاع التعليم من خلال المنصات الرقمية.
كما قدمت جامعة القصيم عرضا عن البرنامج التدريبي على الشهادات المهنية في التعليم الالكتروني، فيما تحدثت جامعة الملك عبدالعزيز عن جوائز التميز والإبداع في التعليم الالكتروني، وقدمت جامعة الباحة عرضا عن منهجية تطوير المقررات الالكترونية.
وخلص الاجتماع العاشر للجنة عمداء التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد بالجامعات السعودية إلى مجموعة من التوصيات التي ستسهم في دعم مسيرة التعليم الالكتروني بالمملكة وتطويرها.
أهم المناقشات
- دعم مسيرة التعليم الالكتروني بالمملكة وتطويرها
- ربط الاحتياجات في قطاع التعليم من خلال المنصات الرقمية
- جوائز التميز والإبداع في التعليم الالكتروني
- منهجية تطوير المقررات الالكترونية
- التفاعل مع المتغيرات، والاستجابة الفاعلة للتحديات
- أرشفة المقررات وحفظها في مركز البيانات الموحد
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