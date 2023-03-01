تطوير لائحة السلوك والمواظبة لتعزيز الانضباط المدرسي

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وتستهدف الورش التي تحمل عنوان «تعزيز الانضباط المدرسي.. التحديات والحلول» مسؤولي الإدارة المدرسية، والإشراف التربوي، ومشرفي التوجيه الطلابي، والمعلمين، ومديري مكاتب التعليم، إلى جانب أولياء الأمور، حيث ستستعرض أهم التحديات التي تواجه متابعة الانضباط المدرسي، وكذلك أفضل الممارسات والحلول والسياسات التثقيفية والمتابعة على مستوى المدرسة والمكتب وإدارة التعليم.
وتعقد وكالة التعليم العام بوزارة التعليم مجموعات التركيز لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث ستقام لكل مرحلة بشكل منفصل، بحضور إدارة المدرسة، والموجه الطلابي؛ لمناقشة أسباب الغياب من وجهة نظر الطلبة، والآثار المترتبة على ضعف الانضباط المدرسي نظاميا وسلوكيا ودراسيا، وأبرز الحلول المقترحة من الطلبة للرفع من مستوى الانضباط المدرسي.
إيجابيات تطبيق اللائحة:
- تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب وترسيخ القيم.
- ارتفاع مستوى الانضباط والجدية والالتزام باليوم الدراسي.
- تنمية شعور الاهتمام والمحافظة على الممتلكات العامة.
- انتشار ثقافة التسامح وانخفاض نسبة المتعرضين للتنمر.
- ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة والمعلمين.
- تعزيز مشاركة الأسرة في تعليم أبنائها.
المستهدفون:
- الطلاب والطالبات
- المعلمون والمعلمات
- مسؤولو الإدارة المدرسيةالإشراف التربوي
- مشرفو التوجيه الطلابي
- مديرو مكاتب التعليم
- أولياء الأمور
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