تطوير لائحة السلوك والمواظبة لتعزيز الانضباط المدرسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز الانضباط المدرسي، تستعد وزارة التعليم ممثلة في وكالة التعليم العام لإقامة عدد من ورش العمل ومجموعات التركيز في المناطق والمحافظات، وذلك ضمن مبادرة تطوير لائحة قواعد السلوك والمواظبة وآليات تطبيقها؛ لتعزيز الانضباط المدرسي، وكذلك ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة والمعلمين.

وتستهدف الورش التي تحمل عنوان «تعزيز الانضباط المدرسي.. التحديات والحلول» مسؤولي الإدارة المدرسية، والإشراف التربوي، ومشرفي التوجيه الطلابي، والمعلمين، ومديري مكاتب التعليم، إلى جانب أولياء الأمور، حيث ستستعرض أهم التحديات التي تواجه متابعة الانضباط المدرسي، وكذلك أفضل الممارسات والحلول والسياسات التثقيفية والمتابعة على مستوى المدرسة والمكتب وإدارة التعليم.

وتعقد وكالة التعليم العام بوزارة التعليم مجموعات التركيز لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث ستقام لكل مرحلة بشكل منفصل، بحضور إدارة المدرسة، والموجه الطلابي؛ لمناقشة أسباب الغياب من وجهة نظر الطلبة، والآثار المترتبة على ضعف الانضباط المدرسي نظاميا وسلوكيا ودراسيا، وأبرز الحلول المقترحة من الطلبة للرفع من مستوى الانضباط المدرسي.​

إيجابيات تطبيق اللائحة:







تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب وترسيخ القيم.



ارتفاع مستوى الانضباط والجدية والالتزام باليوم الدراسي.



تنمية شعور الاهتمام والمحافظة على الممتلكات العامة.



انتشار ثقافة التسامح وانخفاض نسبة المتعرضين للتنمر.



ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة والمعلمين.



تعزيز مشاركة الأسرة في تعليم أبنائها.



المستهدفون: