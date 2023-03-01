إتاحة جمع البذور في منطقة الحجرة والتيسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس فتح باب جمع البذور في منطقتي الحجرة والتيسية، وذلك لتميز هذا الموسم بكثافة وتنوع الغطاء النباتي، وفق شروط أساسية تعزز تنظيم جمع البذور داخل نطاق المحمية. وأوضحت أن أنواع البذور المستهدفة في عملية الجمع تشمل السدر، الطلح، الشيح، العرفج، الخزامى، الرمث، السلم، السمر، الديدحان، الأرطى، العوسج، وغيرها من أنواع الأشجار والأعشاب والشجيرات الحولية والمعمرة. ودعت أصحاب المشاتل الطلب عبر البريد الالكتروني الموضح بموقع الهيئة الالكتروني، قبل 10/ 03/ 2023م. الشروط تشمل:





تنظيف المخلفات الصلبة في أماكن جمع البذور



عدم كسر الأغصان خلال عملية الجمع



عدم إتلاف الأعشاش للطيور أو الصيد



عدم التعرض لأي من الحيوانات البرية



ذكر الأنواع المراد جمعها مع الكميـة



تسليم 50% من البذور التي تم جمعها إلى الهيئة



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