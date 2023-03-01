شكرا لقرائتكم خبر فحص التمور المقدمة لسفر الصائمين بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 12 فحصا ميدانيا ومخبريا ومنها الرطوبة، ونسبة الحديد والزنك، نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للوقاية والرعاية برنامج فحص التمور عبر مختصين يعملون على التأكد من جودتها خدمة لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن السويهري أنه جرى تخصيص فريق خاص لعمل جولات ميدانية للتأكد من جودة التمور المقدمة في سفر الصائمين وتشمل 12 فحصا ميدانيا ومخبريا ومنها فحص الرطوبة، ونسبة الحديد والزنك، وفحص الفطريات وبكتيريا الكوليفورم القولونية، وفحص المعادن الثقيلة والسكريات، والأحماض غير القابلة للذوبان، والتأكد من الوزن والحجم ومطابقة مواصفاتها ومطابقة معايير الجودة لافتا أن الإدارة تتولى إصدار تصاريح إفطار الصائمين طيلة العام لمقدمي الخدمة وفق التسهيلات اللازمة لإنجاز أعمالهم بأعلى جودة ووفق الشروط التي وضعت مسبقا لجودة منظومة إفطار الصائمين ومنها الالتزام بكمية التمور وجودتها وفق المواقع والأسماء التي حددت لهم مسبقا.

وتأتي تلك البرامج تحقيقا للوقاية البيئية والصحية في أرجاء المسجد الحرام وتنفيذا لخطة الرئاسة التطويرية حتى عام 2024 وأهدافها نحو تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

تكريم المتميزين

من جهة أخرى نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حفل جائزة التميز في دورتها السادسة للمبدعين والمتميزين على مستوى إدارات الرئاسة ووكالتها بالمسجد النبوي، في قاعة الشيخ الحصين بمبنى وكالة شؤون المسجد النبوي.

وعبر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس كلمة خلال الحفل عبر فيها عن سروره بأنه انضم هذا اليوم إلى ركب المتميزين في الجائزة بدورتها السادسة لعام 1444هـ.

من جانبه قال نائب أمين الجائزة وكيل الرئيس العام للقياس والجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي عبدالرحمن الصاعدي «إن الجائزة في هذا العام تنوعت في الفئات التي تخص الأفراد والإدارات التي تواكب تطلعات الرئاسة وتحقيقا لأهدافها الاستراتيجية والتي بلغ عدد فئاتها 12 فئة شارك فيها نحو 90 مشاركا ومشاركة وعمل على تقيم هذه الملفات 20 مقيما داخليا من أبناء الرئاسة والوكالة.