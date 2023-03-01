الدمام تحتفظ بأعلى درجة حرارة خلال مارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح المركز الوطني للأرصاد ممثلا في الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ؛ في تقرير له عن الحالة المناخية خلال مارس في الفترة من 1985 حتى 2022؛ احتفاظ مدينة الدمام بأعلى درجة خلال الـ37 الماضية، فيما سجلت نجران أعلى فترة هطول للأمطار. وأشارت السجلات المناخية لمارس إلى أن المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية أكثر المناطق هطولا للأمطار، فيما كانت المناطق الشرقية الأكثر عرضة للعواصف الترابية، أما أعلى درجات الحرارة على مناطق المملكة في مارس سجلت مناخيا في الدمام، فيما سجلت القريات أقل درجات الحرارة، بينما أعلى كمية هطول يومي للأمطار على مستوى المدن سجلت في نجران وأعلى مجموع هطول شهري كان في أبها.

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