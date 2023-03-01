شكرا لقرائتكم خبر متوسط أمطار يناير الأعلى منذ 40 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما كان لسدود منطقة مكة المكرمة النصيب الأكبر من مياه السيول الواردة ، سجل متوسط هطول الأمطار في كل مناطق المملكة في يناير الماضي، مستوى قياسيا بلغ 23.58 ملم، وهو أعلى من متوسط الأمطار لسجل 40 سنة ماضية، والذي بلغ 6.06 ملم، وأعلى من متوسط الأمطار ليناير 2022م والذي بلغ 15.41 ملم.

وأوضح تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة وفق تسجيلات محطات الرصد الهيدرولوجي أن عدد القراءات المطرية التي سجلت بمحطات الوزارة، والمركز الوطني للأرصاد خلال يناير؛ بلغ 1980 قراءة، وتم تسجيل أعلى عدد قراءات مطرية في يوم واحد في الثالث من يناير وبلغ 249 قراءة، فيما سجلت محطة ميناء جدة بمنطقة مكة المكرمة أعلى قراءة مطرية بلغت 84.6 ملم، وذلك في اليوم الأول من يناير.

وشهدت مناطق المملكة معدلات كبيرة لهطول الأمطار خلال يناير؛ حيث بلغ المتوسط المطري لمنطقة القصيم 56,08 ملم، وبلغ في المدينة المنورة 43,48 ملم، وفي المنطقة الشرقية 38,66 ملم، وسجلت منطقة الرياض 34,33 ملم، ومنطقة الباحة 28,94 ملم، ومنطقة حائل 28,79 ملم.

وبينت الوزارة حجم السيول الواردة والمنصرفة من السدود القائمة بمناطق المملكة خلال يناير، حيث بلغ إجمالي حصاد المياه من السيول الواردة إلى السدود 182.79 مليون م3، فيما بلغ إجمالي حجم المياه المنصرفة منها 108.9 ملايين م3.

وأوضحت الوزارة أن سدود منطقة مكة المكرمة كان لها النصيب الأكبر من مياه السيول الواردة، حيث تجاوز حجمها 70.97 مليون م3، مشيرة إلى أن سد رابغ بمنطقة مكة المكرمة شهد أعلى كمية سيول واردة بنحو 48.73 مليون م3، بينما سجل سد تربه أعلى تصريف بواقع 15.23 مليون م3.

المتوسط المطري في المناطق







القصيم 56,08 ملم



المدينة المنورة43,48 ملم



الشرقية38,66 ملم



الرياض34,33 ملم



الباحة28,94 ملم



حائل 28,79 ملم



سدود منطقة مكة المكرمة