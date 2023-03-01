بيع حطب محلي يوقع بـ17 مخالفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 17 مخالفا لنظام البيئة، 14 مواطنا، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم نحو 48 م3 من الحطب والفحم المحليين في مناطق الرياض والمدينة المنورة وعسير. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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